Vincenzo Caputo commissario straordinario per l’emergenza Peste suina africana

Cambia il commissario straordinario nazionale per l’emergenza Peste suina africana. Vincenzo Caputo, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche ‘Togo Rosati’ succede ad Angelo Ferrari, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, giunto a fine mandato. Caputo è stato nominato con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri. La notifica è stata trasmessa venerdì scorso. L’emergenza Peste suina in Italia ha finora avuto due focolaio, uno nel Lazio, l’altro, molto più esteso, in Piemonte e Liguria dove sono stati finora accertati 387 casi, tutti in cinghiali, nel territorio di 63 comu