Vincenzo Carbone e Roberto Alesse, conferme ai vertici di Fisco e Dogane

Continuità ai vertici dell’amministrazione finanziaria italiana. Il Governo ha confermato Vincenzo Carbone alla guida dell’Agenzia delle Entrate, incarico che ricopriva da quasi un anno dopo la nomina iniziale. La decisione sancisce la piena fiducia nel lavoro svolto finora e assicura stabilità nella gestione di una struttura centrale per la macchina fiscale del Paese, impegnata in un intenso percorso di innovazione digitale e rafforzamento dei servizi ai contribuenti.

Conferma anche per Roberto Alesse, arrivato al termine del suo primo mandato triennale alla guida dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sotto la sua direzione l’ente ha gestito un portafoglio di competenze strategiche che spaziano dal controllo dei traffici commerciali alla regolazione del settore dei giochi, passando per la tutela del Made in Italy nei mercati globali.

Le due riconferme rappresentano un segnale di stabilità istituzionale e la volontà di proseguire il percorso di efficienza e modernizzazione avviato negli ultimi anni in ambito fiscale e doganale.