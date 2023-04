Vincenzo Celeste nominato rappresentante permanente presso l’Unione europea

Vincenzo Celeste ha assunto oggi l’incarico di ambasciatore alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea. Come riferisce una nota della Farnesina, Celeste e’ nato a Napoli il 6 settembre 1962 e laureato in Giurisprudenza presso l’Universita’ di Napoli nel 1987, e’ stato nominato Volontario nella carriera diplomatica il 13 febbraio 1989. Dopo un primo incarico alla Direzione Generale Emigrazione e Affari Sociali, nel 1993 viene nominato Secondo segretario commerciale a Damasco. Nel 1997 e’ all’ambasciata italiana a Sofia. Nel 2000 rientra a Roma nella Direzione Generale Affari Politici Multilaterali e Diritti Umani. Nel 2002 lavora presso la Segreteria Generale, Unita’ di Coordinamento. Nel 2005 viene destinato alla Rappresentanza permanente presso l’Ue in Bruxelles. Rientrato a Roma nel 2010, presta servizio fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri prima con funzioni di Coordinatore della Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione al diritto comunitario, istituita presso il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, e a partire dalla fine del 2011 con funzioni di Consigliere Diplomatico del Ministro per gli Affari Europei.