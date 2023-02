Vincenzo Comunale al Teatro Nuovo di Napoli: tutto esaurito per lo spettacolo del comico di Zelig

Tutto esaurito per lo spettacolo di Vincenzo Comunale venerdì 10 febbraio al Teatro Nuovo di Napoli. L’attore partenopeo salito alla ribalta nazionale grazie alla partecipazione a diversi programmi TV, in particolare Zelig, “torna dal vivo – si legge in una nota – con nuovi pezzi di stand up, e materiale improvvisato con il pubblico, in uno show che racchiuderà il meglio dei suoi pezzi di repertorio. Comunale è autore di quattro one man show: “Quasi Adulto”, “Sono confuso, ma ho le idee chiare”, “Titolo Provvisorio” ed il più recente “Definitivo3”. “Lo spettacolo -prosegue la nota tratta svariati temi sociali, affrontati sempre evitando la volgarità e cercando di suggerire punti di vista comici e originali. Con i suoi monologhi Comunale spesso ribalta la realtà, evidenziandone le contraddizioni e proponendo punti di vista alternativi e sempre originali. Lo spettatore è costantemente coinvolto, non per essere preso in giro, ma per essere parte attiva dello show. Se vuole parlare di Napoli, evita i luoghi comuni; se vuole parlare della sua generazione, evita discorsi retorici; se vuole parlare di cose che non conosce, evita”.

Napoletano classe ’96, Vincenzo Comunale è tra i più giovani e talentuosi comici d’Italia. Ha vinto diversi premi nazionali, come il “Premio Massimo Troisi” e il “Premio Charlot”, ed ha partecipato a diversi programmi televisivi come “Zelig” (in prima serata su canale 5), “Battute?” (in seconda serata su Rai 2) e vari format su Comedy Central. Col suo ultimo spettacolo di stand up comedy ha calcato i palchi delle principali città italiane. Un suo special comico è disponibile su “Amazon Prime Video” (all’interno della serie “Italian Stand up”) e su “RaiPlay”.

È nel cast fisso di “Zelig”, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e quest’anno ha partecipato a “Le Iene”, su Italia 1.