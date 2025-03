Vincenzo Comunale: dopo i sold out a Napoli, il tour “Ant3prima” sbarca in tutt’Italia e ad Amsterdam

Dopo aver registrato il tutto esaurito in tre tappe pugliesi, lo stand-up comedian napoletano Vincenzo Comunale riparte con il suo tour nazionale “Ant3prima”, che lo porterà in giro per l’Italia e oltre. Il tour, già accolto con grande entusiasmo dal pubblico, riprenderà da Palermo il 19 marzo, per poi proseguire verso nord con tappe a Firenze, Pisa, Bassano del Grappa, Padova, Modena, Reggio Emilia, Brescia, Torino e una speciale data internazionale ad Amsterdam.

Vincenzo Comunale, comico tra i più apprezzati del panorama nazionale, ha conquistato il pubblico di Zelig nelle ultime quattro edizioni e si conferma come uno degli artisti più talentuosi e versatili della nuova generazione. Con una comicità che sa trasformare gli accadimenti locali in storie universali, Comunale racconta la realtà con spontaneità e ironia, conquistando spettatori di tutte le età.

Il tour “Ant3prima” arriva dopo il successo dei primi due appuntamenti di “A Ruota Libera”, andati sold out al Teatro Palapartenope/Casa della Musica di Napoli con oltre 2000 biglietti venduti. Uno spettacolo ricco di ospiti, sorprese e improvvisazioni, che ga fatto emozionare e ridere il pubblico.

Vincenzo Comunale, già protagonista di spettacoli memorabili come la chiusura di “Restate a Napoli” in Piazza Plebiscito davanti a 5.000 spettatori e il doppio sold out al Teatro Trianon-Viaviani, continua a consolidare la sua carriera con una comicità poliedrica e autentica. Nel 2024 ha portato in scena lo spettacolo “Inoltrato molte volte” al Teatro Mediterraneo e si è distinto come protagonista di “A pane e Troisi”, diretto da Anna Pavignano, con tre repliche sold out alle Officine San Carlo.

Oltre al palcoscenico, Comunale è diventato un fenomeno virale sui social, dove i suoi video e le sue improvvisazioni col pubblico hanno raggiunto milioni di visualizzazioni. La sua capacità di coniugare comicità tradizionale e linguaggi moderni lo ha reso un punto di riferimento per la sua generazione, sia online che dal vivo.

Il 2025 si preannuncia ricco di novità per l’artista napoletano: oltre al tour, Comunale sta lavorando a un cortometraggio che lo vedrà protagonista sia come regista che interprete, con l’obiettivo di approdare presto al lungometraggio. Non esclude, inoltre, un futuro come conduttore televisivo e continua a sperimentare nuove forme di comicità con il suo collettivo “Allert’ Comedy”, portando avanti serate di stand-up comedy in giro per i club della Campania.

Con “Ant3prima”, Vincenzo Comunale conferma il suo legame con un pubblico sempre più affezionato e si prepara a portare la sua comicità oltreconfine, dopo i successi ottenuti a Parigi, Londra e Lisbona. Un tour da non perdere, per ridere, emozionarsi e scoprire il talento di uno dei comici più amati del momento.