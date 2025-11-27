Vincenzo de Martino presidente di Anie Confindustria

L’Assemblea di Anie Confindustria ha nominato Vincenzo de Martino nuovo presidente per il quadriennio 2025–2029. Imprenditore con una consolidata esperienza nel mondo industriale e associativo, la carriera di de Martino inizia nel settore elevatori, presso le Società Paravia, eccellenza italiana nell’ambito ascensoristico, dove ha ricoperto i ruoli di amministratore delegato e vicepresidente. Attualmente è presidente e amministratore delegato di Imq Group Srl e cso di IoTSafe Srl. Dal 2022 ad oggi è stato vicepresidente della Federazione Anie.

La presidenza opererà con una squadra di cinque vicepresidenti, selezionati per la loro esperienza e complementarità:

Andrea Bianchi con delega a Education, Politiche industriali, Made in Italy e Made in Europe, UE e Associazioni Europee

con delega a Education, Politiche industriali, Made in Italy e Made in Europe, UE e Associazioni Europee Giulio Iucci (riconfermato) con delega a Digitalizzazione, Cybersecurity, AI, Innovazione, R&S e PMI;

(riconfermato) con delega a Digitalizzazione, Cybersecurity, AI, Innovazione, R&S e PMI; Renato Martire (riconfermato) con delega a Relazioni Esterne e Centro Studi;

(riconfermato) con delega a Relazioni Esterne e Centro Studi; Michele Viale con delega a Cultura d’Impresa, Attrazione Investimenti Esteri, Transizione Ambientale e Obiettivi ESG;

con delega a Cultura d’Impresa, Attrazione Investimenti Esteri, Transizione Ambientale e Obiettivi ESG; Ludovica Zigon con delega a Internazionalizzazione e Politiche Energetiche.

“Sarà una leadership basata su rappresentanza, innovazione e progettualità – si legge in una nota. Vincenzo de Martino guiderà Anie per consolidarne il ruolo nei processi decisionali nazionali ed europei”. Il programma si articola in tre direttrici strategiche

Rafforzamento della rappresentanza

Consolidare il dialogo con istituzioni e stakeholder, incidendo sulle politiche industriali che guideranno la crescita del sistema produttivo.

Promozione dell’innovazione

Valorizzare competenze e tecnologie delle imprese come leva competitiva per le transizioni ecologica, digitale e industriale.

Sviluppo di progettualità

Anticipare evoluzioni tecnologiche e normative trasformandole in opportunità concrete per le imprese.