Vincenzo de Martino presidente di Anie Confindustria

L’Assemblea di Anie Confindustria ha nominato Vincenzo de Martino nuovo presidente per il quadriennio 2025–2029. Imprenditore con una consolidata esperienza nel mondo industriale e associativo, la carriera di de Martino inizia nel settore elevatori, presso le Società Paravia, eccellenza italiana nell’ambito ascensoristico, dove ha ricoperto i ruoli di amministratore delegato e vicepresidente. Attualmente è presidente e amministratore delegato di Imq Group Srl e cso di IoTSafe Srl. Dal 2022 ad oggi è stato vicepresidente della Federazione Anie.
La presidenza opererà con una squadra di cinque vicepresidenti, selezionati per la loro esperienza e complementarità:
- Andrea Bianchi con delega a Education, Politiche industriali, Made in Italy e Made in Europe, UE e Associazioni Europee
- Giulio Iucci (riconfermato) con delega a Digitalizzazione, Cybersecurity, AI, Innovazione, R&S e PMI;
- Renato Martire (riconfermato) con delega a Relazioni Esterne e Centro Studi;
- Michele Viale con delega a Cultura d’Impresa, Attrazione Investimenti Esteri, Transizione Ambientale e Obiettivi ESG;
- Ludovica Zigon con delega a Internazionalizzazione e Politiche Energetiche.
“Sarà una leadership basata su rappresentanza, innovazione e progettualità – si legge in una nota. Vincenzo de Martino guiderà Anie per consolidarne il ruolo nei processi decisionali nazionali ed europei”. Il programma si articola in tre direttrici strategiche
- Rafforzamento della rappresentanza
Consolidare il dialogo con istituzioni e stakeholder, incidendo sulle politiche industriali che guideranno la crescita del sistema produttivo.
- Promozione dell’innovazione
Valorizzare competenze e tecnologie delle imprese come leva competitiva per le transizioni ecologica, digitale e industriale.
- Sviluppo di progettualità
Anticipare evoluzioni tecnologiche e normative trasformandole in opportunità concrete per le imprese.