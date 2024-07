Vincenzo Iennaco eletto presidente dei Giovani Imprenditori salernitani

Vincenzo Iennaco, direttore tecnico della Iennaco & C. srl di Castel San Giorgio, è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno. Lo ha deciso l’Assemblea degli iscritti al Gruppo riunitasi ieri nella sede associativa di Salerno. che ha anche nominato il Consiglio direttivo che lo affiancherà nel corso del mandato per i prossimi quattro anni. Quest’ultimo che sarà composto da Annalaura Brillante, Blu Plast Srl (vice presidente vicario) e Maria D’Amico, D&D Italia Spa (vice presidente ); Richard Bottone, De Iuliis Macchine spa; Alessandro Bruno, San Giorgio Spa; Maria Claudia Caputo, O.m.p.m. srl; Vincenzo Lamberti, Novim – nova immobiliare srl; Onorato Laus, Dream srl; Camilla Mastromartino, Motta sas; Federica Picarone, Italpress f.lli Picarone srl; Giovanni Spagnuolo, Micromeccanica srl.

Chi è

Vincenzo Iennaco, 33 anni, si laurea in Ingegneria civile con lode all’Università degli Studi di Salerno. Effettua una prima esperienza lavorativa a Doha, in Qatar. Di ritorno in Italia, assume il ruolo di Direttore tecnico della Iennaco & C. Srl. E’ iscritto al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno dal 2012 nel quale ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di Consigliere. Dal 2015 ha fatto parte del Consiglio Direttivo di Ance Giovani Salerno, in qualità di consigliere e successivamente di Vicepresidente del Gruppo. Nell’ultimo quadriennio, ha ricoperto la carica di Consigliere nel Comitato Regionale Giovani Imprenditori Campania e ha partecipato al programma formativo Altascuola di Confindustria.

La dichiarazione

“Il nostro territorio è un terreno fertile per l’innovazione e lo sviluppo economico – ha dichiarato il neo eletto Presidente Iennaco – Siamo consapevoli delle sfide che dobbiamo affrontare; esse richiedono risposte nuove, coraggiose, e soprattutto condivise. In questi quattro anni promuoveremo la creazione di un ecosistema territoriale composto da Giovani, Imprenditori, Istituzioni; organizzeremo incontri itineranti all’interno delle nostre aziende, rafforzeremo il nostro impegno verso la comunità. Promuoveremo il dialogo con scuole e Università con l’obiettivo di trattenere i giovani talenti del territorio, rendendo Salerno un luogo dove i giovani vogliono crescere e lavorare. L’obiettivo è creare un ponte diretto tra domanda ed offerta con una connessione tra le esigenze delle imprese e l’offerta di lavoro.”

“Il percorso ormai concluso alla guida del Gruppo Giovani di Confindustria Salerno – ha dichiarato il Past President Marco Gambardella – si è rivelata un’esperienza straordinaria sia sul versante umano, che sul piano della crescita personale. In questi anni, ci siamo concentrati su alcune parole chiave che reputiamo fondamentali: competenza, innovazione, formazione e sostenibilità. Sono questi gli asset sui quali abbiamo deciso di puntare per fare la differenza, creare un impatto positivo, dimostrare di essere leader e non follower dei processi in atto nella società che ci circonda. Uno dei fattori di cui sono maggiormente orgoglioso è la crescita, significativa, del numero degli iscritti al Gruppo negli anni della mia presidenza: questa è per me la dimostrazione concreta, oggettiva e non soggettiva, della bontà del nostro impegno, un segno di vitalità del giovane tessuto imprenditoriale salernitano e un auspicio che ci fa ben sperare per i prossimi anni.”

*Note Biografiche