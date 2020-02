Vincenzo Maria Scarano entra in LCA Studio Legale come Of Counsel

LCA Studio Legale annuncia l’ingresso di Vincenzo Maria Scarano in qualità di Of Counsel. Abilitato al patrocinio davanti alla Suprema Corte di Cassazione e alle

Magistrature Superiori, l’avvocato Scarano vanta una notevole e pluriennale esperienza nella consulenza legale giudiziale e stragiudiziale alle imprese, con particolare riferimento alla materia civile e penale economico / societaria, nonché al diritto dell’Unione Europea. Assiste numerose società private multinazionali operanti in svariati settori di business e svolge diversi incarichi di consulenza legale per conto di enti pubblici. L’expertise dell’avvocato Scarano e la sua ampia attività consulenziale in Sud Italia consentiranno allo Studio di potenziare la propria presenza in tale area e di proseguire dunque anche su scala

nazionale il cammino di espansione e sviluppo intrapreso negli ultimi anni. Con l’ingresso dell’avvocato Scarano, LCA amplia ulteriormente la rosa dei propri professionisti, al fine di garantire al cliente un’offerta sempre più completa in tutte le aree di practice e in tutte le regioni d’Italia.