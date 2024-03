Vincenzo Monaco neo direttore generale della Porto Antico di Genova

Vincenzo Monaco è nominato direttore generale di Porto Antico di Genova Spa: 58 anni e originario di Livorno, Monaco è laureato in Economia e Commercio e possiede un Mba in Gestione Integrata delle Pubbliche Amministrazioni. Dopo un inizio di carriera con Tirrenia, ha accumulato una vasta e consolidata esperienza manageriale, ricoprendo ruoli di direttore generale in aziende partecipate attive nei settori del marketing territoriale, della comunicazione, della cultura e dei trasporti.

Nel corso degli ultimi 15 anni, Monaco ha svolto il ruolo di direttore generale presso Vela Spa, una società partecipata dal Comune di Venezia. Vela Spa opera come organizzatore delle principali manifestazioni cittadine, coordina gli eventi speciali, gestisce le strutture congressuali al Lido di Venezia e il complesso monumentale dell’Arsenale Nord. Inoltre, è responsabile delle attività di marketing rivolte principalmente ai turisti e alle aziende, promuovendo il territorio veneziano in modo efficace.