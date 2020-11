Vincenzo Moriello è il nuovo segretario generale della Fp Cgil di Brescia

Vincenzo Moriello è stato eletto segretario generale dall’Assemblea Generale della Fp Cgil Brescia con il 90% dei consensi (59 aventi diritto, 44 votanti, 40 voti favorevoli, 4 astenuti). Napoletano, classe 1960, sposato con Irene e padre di Giovanna e Nicolò, Moriello è dipendente dell’Inps dal 1982 e iscritto alla Cgil dal 1983. Il suo è un ritorno in categoria: è stato prima delegato di posto di lavoro e delegato provinciale, poi funzionario e segretario regionale e, dal 2005 al 2010, segretario generale della Fp Cgil Lombardia. Per passare, negli anni successivi, a seguire i temi della legalità per la Cgil regionale.