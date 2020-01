Vincenzo Nocerino capo dell’area Investimenti di Bnp Paribas Reim Italy sgr

Vincenzo Nocerino è nominato chief Investment officer (cio) di Bnp Paribas Reim Italy sgr con decorrenza dal 7 gennaio 2020. Nocerino, 38 anni, riporterà direttamente al direttore generale e amministratore delegato della società, Dominique Jones, e coordinerà le attività dell’Area Acquisition & Asset Management con l’obiettivo di sviluppare anche le attività pan-europee della sgr. Prima di entrare in Bnp Reim, il professionista ha ricoperto, negli ultimi tre anni, il ruolo di head of transactions in UBS Real Estate & Private Markets coordinando le attività di scouting e di executions di compravendite immobiliari per i fondi in gestione e per i separate account, oltre al supporto nel business development e fund raising della società. In precedenza, dal 2014 al 2017, è stato head of acquisitions di AXA Investment Management Real Asset e, dal 2007 al 2014, in Schroders Property Investment Management, ha ricoperto vari ruoli tra cui quello di head of transactions. Ha iniziato la sua attività lavorativa nel 2004 in BNL Fondi Immobiliari SGR. Lo riferisce financecommunity.