Vincenzo Passarelli è morto, Aido in lutto

E’ morto ieri, all’età di 76 anni, il biologo e medico ricercatore dell’Istituto di biofisica di Pisa del Consiglio nazionale delle ricerche, Vincenzo Passarelli, presidente dell’Aido, l’associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule dal 2004 al 2016. Lo ha reso noto oggi l’amministratore di Aido e presidente di Federmanager Fvg, Daniele Damele. Passarelli era stato ricoverato per un improvviso e grave malore il 29 giugno scorso. In passato era stato presidente nazionale di Aido per più mandati per complessivamente 12 anni (sui 50 di vita della Aido stessa) per poi ricoprire diverse cariche all’interno dell’associazione. Passarelli ha dato una impronta decisiva, soprattutto con il ruolo volontaristico, a fianco delle istituzioni. Damele lo ricorda come un medico e un uomo che ha “sempre anteposto il bene e lo spirito di servizio” cercando “il confronto con tutti e chiunque, sempre, nel rispetto delle regole democratiche”.