Vincenzo Santo nella giunta di Unioncamere Campania

Il presidente di Cna Campania Nord e responsabile del coordinamento regionale della Confederazione Vincenzo Santo è stato eletto nella giunta di Unioncamere Campania al termine del consiglio che si è celebrato ieri. “Ringrazio i consiglieri, il presidente Tommaso De Simone per la fiducia che mi è stata accordata – ha sottolineato Santo -. Unioncamere ci consente una visuale privilegiata sulle problematiche del mondo dell’artigianato e della piccola impresa e ci offre la possibilità di rendere ancora più incisiva la nostra azione nelle province di Napoli, Caserta e Benevento ancorché nel resto della Campania. Con il presidente De Simone, con le altre associazioni lavoreremo su questioni strategiche per le nostre imprese come la facilitazione dell’accesso al credito, la riduzione dei costi dell’energia, e la creazione di nuovi mercati che possano favorire la competitività delle nostre imprese sia in Italia che all’estero valorizzando le nostre eccellenze e l’artigianato di qualità di cui è ricca la Campania. Cercheremo di strutturare un’azione che coinvolga tutto il mondo produttivo sul tema dell’autonomia differenziata in modo da evitare che la dialettica politica in atto possa schiacciare le imprese che hanno bisogno di una fiscalità che le aiuti a crescere e non le penalizzi”.