Vincenzo Savino, vice sindaco di Tramonti, nell’Associazione nazionale Città del Castagno

Il Comune di Tramonti consolida la sua posizione nel panorama castanicolo nazionale con la nomina del vicesindaco Vincenzo Savino a consigliere dell’Associazione Nazionale Città del Castagno, prestigiosa realtà che riunisce comuni, unioni montane e associazioni di castanicoltori di tutta Italia. La nomina è avvenuta durante l’assemblea dei soci dello scorso 8 gennaio, che ha visto un importante rinnovamento degli organi direttivi dell’associazione. Lorenzo Fazzi, proveniente dal comune di Cinigiano nell’Amiata grossetana, è stato eletto nuovo presidente, subentrando a Ivo Poli, che ha guidato l’associazione per oltre un decennio e che manterrà il ruolo di vicepresidente.

L’Associazione Nazionale Città del Castagno è un punto di riferimento fondamentale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio castanicolo italiano. Opera attivamente su molteplici fronti: dalla salvaguardia ambientale alle tecniche di coltivazione, dagli aspetti legislativi ed economici alla promozione turistica dei territori. Tra le iniziative più significative dell’associazione figura il progetto “Via del Castagno”, un ambizioso itinerario che si snoda dalle Alpi alla Sicilia, attraversando i territori più rappresentativi della castanicoltura italiana. Il progetto, avviato lo scorso anno, sta riscuotendo notevole interesse e promette di valorizzare un’Italia meno conosciuta ma ricca di storia e tradizioni, dove si trovano alcuni dei borghi più suggestivi del paese.

L’associazione si distingue anche per le sue collaborazioni con università e centri di ricerca, finalizzate all’innovazione nelle tecniche di coltivazione e nell’utilizzo dei prodotti del castagno. Particolare attenzione viene dedicata alla comunicazione con i soci attraverso una newsletter settimanale, che rappresenta uno strumento prezioso per lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze nel settore.

“La nomina a consigliere dell’Associazione Nazionale Città del Castagno è un importante riconoscimento non solo per me, ma per l’intero territorio di Tramonti – afferma il vicesindaco Vincenzo Savino –. Il nostro comune, sotto la guida dell’amministrazione Amatruda, ha sempre creduto nel valore della castanicoltura come elemento identitario e volano di sviluppo sostenibile. Questo nuovo ruolo ci permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra rete di contatti e di cogliere nuove opportunità di crescita. Tramonti si propone come realtà dinamica e propositiva, impegnata trasversalmente nella tutela e nella promozione del territorio. La partecipazione attiva nell’associazione ci consentirà di condividere le nostre esperienze e di apprendere dalle migliori pratiche a livello nazionale, contribuendo così a un progetto di valorizzazione che va ben oltre i confini locali”-