Vincenzo Starita nominato vice presidente della Commissione Adozioni Internazionali

Sarà Vincenzo Starita il nuovo vicepresidente della Commissione Adozioni Internazionali. Lo anticipa Elena Bonetti, ministro per la Famiglia e presidente della Cai stessa. Il decreto di nomina non è ancora stato firmato poiché sono ancora in corso le necessarie procedure di autorizzazione, «ma la decisione è presa e la disponibilità c’è da parte di tutti, anche del ministro Bonafede». Starita è magistrato dal 1995 e dal 2006 al giugno 2016 è stato in servizio presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno e da settembre 2016 ha assunto il ruolo di Direttore Generale del personale delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC). È componente della Commissione per le adozioni internazionali in rappresentanza del Ministero della Giustizia nel settembre dello stesso anno. «Starita è esperto non solo di giustizia minorile ma anche di adozioni internazionali e di cooperazione internazionale, ed è un uomo che coniuga umanità e competenza. Ha collaborato strettamente con la dottoressa Laera dal 2016 e condividendo la valutazione anche con lei, di cui ho già avuto modo di dire la mia stima, ho ritenuto potesse proseguire il percorso avviato e favorire un ulteriore rilancio del sistema delle adozioni internazionali italiano, anche nella parte che riguarda la cooperazione internazionale, sempre più necessaria per aprire canali favorevoli al percorso adottivo», afferma la ministra Bonetti.