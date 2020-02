Vincenzo Trani ottiene il titolo di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia

L’ambasciatore d’Italia a Mosca ha conferito il titolo di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia al dottor Vincenzo Trani che, con i suoi venti anni di esperienza lavorativa nella Federazione Russa, ha contribuito a rafforzare le relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi. In particolare Trani ha rivestito ruoli di rilievo nei settori finanziario e legale; nel 2011 ha istituito lo studio legale Carnelutti Russia, premiato come migliore studio legale italiano in Russia e, dallo scorso anno, è presidente del gruppo Mikro Capital, leader nel settore della micro-finanza. L’insignito è un attivo sostenitore delle iniziative culturali italiane; ha dato il suo sostegno a diverse attività organizzate dall’ambasciata e dal consolato generale d’Italia a Mosca.