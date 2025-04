Vincenzo Tuccillo è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili dell’Acen, l’Associazione dei Costruttori Edili di Napoli. Tuccillo è stato eletto dall’Assemblea generale del Gruppo Giovani Imprenditori che si è tenuta oggi a Palazzo Ruffo della Scaletta. L’Assemblea ha rinnovato anche il Consiglio Direttivo del Gruppo.

Tuccillo succede a Ferdinando Romano, che ha guidato il Gruppo Giovani dell’associazione per un intero mandato. Il neo presidente del gruppo under 40 dell’Acen è stato eletto all’unanimità, a testimonianza dell’unità e della coesione del Gruppo Giovani Imprenditori Edili dell’Associazione Costruttori Edili di Napoli. All’Assemblea sono intervenuti il presidente dell’Acen, Angelo Lancellotti e la presidente del Gruppo Giovani dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, Angelica Krystle Donati.

33 anni, napoletano, Vincenzo Tuccillo è laureato in Management presso l’Università “Luiss Guido Carli” di Roma. Costruttore di terza generazione, è iscritto al Gruppo Giovani dell’Acen dal 2012 , è stato vice presidente del Gruppo under 40 ed è delegato napoletano nel Consiglio Nazionale dei Giovani Ance.

È tuttora componente della Commissione Referente Economico-Fiscale Tributario di ANCE e partecipa come invitato alle riunioni della Commissione Opere Pubbliche dell’Associazione napoletana.

Il neopresidente del Gruppo Giovani Acen, dopo 5 anni di esperienza maturata in attività di consulenza in diverse multinazionali, è tornato a Napoli ed è entrato a far parte del Gruppo Tuccillo, nella ITERGA Costruzioni Generali. Si occupa di gare di appalto, della gestione della tesoreria e dei rapporti con fornitori e subappaltatori.