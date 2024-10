Nel teatro dell’economia umanistica, l’Homo Oeconomicus, l’egoista che tende a massimizzare la propria utilità, non è più il protagonista assoluto. Fa irruzione sulla scena l’Homo Socialis la cui propensione all’altruismo è un valore aggiunto decisivo per il bene comune della società. Secondo David Sloan Wilson, biologo dell’evoluzione, nelle comunità in cui l’altruismo è fortemente radicato nel tessuto sociale, i gruppi altruistici hanno nel corso del tempo la meglio su quelli egoistici. Nel chiuso dell’individualismo, la mano manageriale e finanziaria dell’egoismo afferra il bastone. In un ambiente aperto e soggetto al cambiamento, la mano dell’innovazione generatrice di altruismo tiene una carota coltivata nel giardino della comunità in continua evoluzione. Il bastone simboleggia la concorrenza velenosa nel segno ‘io vinco, tu perdi’. La carota connota le opportunità evolutive a vantaggio di tutti. ‘Io vinco, tu perdi’ lascia il posto al ‘vinciamo tutti insieme’.

piero.formica@gmail.com

In the theatre of Economic Humanism, Homo Oeconomicus, the egoist who tends to maximize his utility, is no longer the absolute protagonist. Homo Socialis bursts onto the scene, whose propensity for altruism is a decisive added value for the common good of society. According to David Sloan Wilson, an evolutionary biologist, altruistic groups prevail over selfish ones over time in communities where altruism is firmly rooted in the social fabric. In the confines of individualism, the managerial and financial hand of selfishness grasps the stick. In an environment open and subject to change, the hand of altruism-generating innovation holds a carrot grown in the ever-evolving community garden. The stick symbolizes poisonous competition in the sign ‘I win, you lose’. The carrot connotes evolutionary opportunities that benefit everyone. ‘I win, you lose’ gives way to ‘we all win together’.

piero.formica@gmail.com