NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una vittoria e una sconfitta nel bilancio dei due italiani in campo nella notte Nba. Vincono i Thunder di Danilo Gallinari che si impongono a Chicago per 124-122, mentre i Pelicans di Nicolo’ Melli escono sconfitti dal match con i Lakers. Positive comunque le prestazioni dei due azzurri. Il “Gallo” e’ il miglior realizzatore dei suoi e fa registrare al suo attivo 24 punti e 4 rimbalzi. Ne fanno 21 a testa Schroder e Gilgeous-Alexander (11 rimbalzi per lui), in doppia cifra anche Chris Paul (19), Adams (16) e Ferguson (11). Ai Bulls non bastano le grandi prestazioni di Zach LaVine e Coby White che mettono a referto rispettivamente 41 e 35 punti.

Sconfitta, invece, per New Orleans, ma buona gara per Nicolo’ Melli. Allo Staples Center i Pelicans cedono ai Lakers che chiudono sul 118-109. L’italiano in 27 minuti di gioco realizza 11 punti, aggiungendo 6 rimbalzi e 2 assist alla sua prestazione. Gli ospiti lottano trascinati da Ingram e Wlliamson (34 e 29 punti), ma a far la differenza per i gialloviola ci pensa LeBron James con 40 punti (8 rimbalzi e 6 assist), mentre Anthony Davis va in doppia doppia con 21 punti e 14 rimbalzi.

Nelle altre gare della notte (sette in totale) successi per Indiana Pacers (119-80 sugli Hornets), Milwaukee Bucks (108-97 contro Toronto), Denver Nuggets (115-98 sui Pistons con 29 punti per Grant), Boston Celtics (118-106 con i Blazers ccon 36 punti per Tatum) e Sacramento Kings (112-94 in casa di Golden State).

(ITALPRESS).

L’articolo Vincono i Thunder, Pelicans ko con i Lakers, bene Gallinari e Melli proviene da Italpress.