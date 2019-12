Vincono Torino e Brescia, pari tra Sassuolo e Cagliari

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – Nuova rimonta del Cagliari. I sardi agguantano il 2-2 con il Sassuolo al Mapei Stadium nel finale della gara. Dopo essere stata sotto per 2-0 grazie ai gol di Berardi al 6′ e di Djuricic al 36′ del primo tempo, la squadra di Maran riesce nell’ennesima rimonta. Tra i protagonisti della sfida ancora João Pedro autore del gol dell’1-2 al 51′. Poi il pareggio è arrivato al 90′ grazie a Ragatzu. . Partita non giocata benissimo dai sardi con il Sassuolo che ha anche sbagliato un calcio di rigore con Berardi che ha colpito la traversa.

Nel giorno in cui si festeggiano i 113 anni del club granata il Torino trova il successo per 2-1 sulla Fiorentina grazie ad un gol di Zaza al 22′ della prima frazione e la rete di Ansaldi al 72′. Non è bastato ai viola la rete di Caceres al 91′. Il Toro ritrova così il successo interno perduto a fine settembre, mentre la Fiorentina non riesce ad uscire da un periodo di blackout.

Importante successo in chiave salvezza del Brescia di Eugenio Corini, tornato sulla panchina delle rondinelle. La vittoria sulla Spal per 1-0 in trasferta è firmata da Mario Balotelli al 54′. La squadra di casa ha sbagliato un calcio di rigore con Petagna. Con questo successo il Brescia sale a 10 punti in classifica scavalcando proprio la Spal ferma a 9.