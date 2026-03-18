Vini campani protagonisti al ProWein di Düsseldorf: focus su promozione e mercati esteri

I vini campani si mettono in mostra sulla scena internazionale in occasione di ProWein di Düsseldorf, tra le principali fiere mondiali del settore vitivinicolo, in programma dal 15 al 17 marzo 2026. La Regione Campania partecipa con uno spazio espositivo dedicato a degustazioni e masterclass, puntando a rafforzare la presenza sui mercati esteri.

La partecipazione è sostenuta anche dai fondi europei del CSR Campania 2023-2027, attraverso l’intervento SRG10 “Promozione dei prodotti di qualità”, a conferma della centralità strategica del comparto vitivinicolo per l’economia regionale.

Degustazioni e masterclass per raccontare il territorio

Protagonisti della presenza campana sono i consorzi di tutela, coinvolti in un programma di cinque masterclass dedicate ai vini e ai territori della regione. Gli incontri sono stati guidati da Tommaso Luongo, presidente dell’Associazione Italiana Sommelier Campania.

Tra i partecipanti figurano il Consorzio di tutela dei vini del Sannio, quello della provincia di Salerno, oltre ai consorzi di Caserta e dell’Irpinia. Le degustazioni hanno offerto a operatori e pubblico internazionale un percorso di approfondimento su vitigni, denominazioni e territori di produzione.

Serluca: settore strategico per l’agroalimentare

“Quello vitivinicolo è un settore strategico per l’agroalimentare campano”, ha dichiarato Maria Carmela Serluca, assessora all’Agricoltura della Regione Campania, presente alla manifestazione.

“La Regione sostiene le imprese con strumenti mirati: dall’intervento SRG10 del Complemento di sviluppo rurale al piano di valorizzazione dell’agroalimentare, fino ai finanziamenti degli interventi settoriali vino, ex OCM. A ProWein abbiamo registrato grande apprezzamento per i nostri vini e per le cinque masterclass organizzate, che hanno evidenziato qualità e competitività delle etichette campane”.

L’obiettivo, ha aggiunto, è “consolidare la presenza sui mercati europei e aprire nuove opportunità nei mercati più dinamici dell’Est”.

Cabina di regia al lavoro in vista del Vinitaly

Proprio a Düsseldorf si è riunita la Cabina di regia vitivinicola regionale, sfruttando la presenza congiunta dei consorzi per pianificare le prossime azioni di promozione.

Al centro del confronto, la partecipazione al Vinitaly di Verona, dove la Campania si presenterà con una nuova immagine coordinata e una strategia di marketing territoriale più incisiva.

Una tappa che segna il passaggio dalla promozione internazionale alla costruzione di un posizionamento più strutturato del vino campano sui mercati globali.