Vini, l’Atelier del Gusto di Tenuta Cavalier Pepe di marzo è dedicato ai formaggi irpini

Sono solo sei gli appuntamenti che nel mese di marzo la Tenuta Cavalier Pepe dedica ai Formaggi Irpini, nell’ambito del programma di eventi Atelier del Gusto. Si inizia con oggi e domani sabato 9 e domenica 10 marzo, per proseguire con altri due week end sabato 16 e domenica 17 e come ultima opportunità sabato 23 e domenica 24. Si preannunciano giornate con un programma di degustazioni intenso e accattivante. Gli ospiti saranno guidati alla scoperta dei sapori unici di un territorio dalle innumerevoli risorse eno-gastronomiche. Il giusto abbinamento con i Vini della Tenuta consentirà di godere di un’esperienza sensoriale unica, in un crescendo di piacevolezza. Come in altre occasioni, sono previsti piacevoli momenti da vivere all’aria aperta, in pieno relax. Il pranzo presso il Ristorante La Veduta, con un menu speciale a base di Formaggi Irpini, promette di essere un’esperienza da ricordare per tutti coloro che vorranno vivere l’intera giornata presso la Tenuta.

Il programma completo prevede l’arrivo in Cantina alle 11.00, dove si verrà accolti con Or’osé, raffinato Spumante Rosato, accompagnato da Bruschette al caciocavallo. Le attività inizieranno con la visita della Cantina e la spiegazione del processo di vinificazione e affinamento. A seguire, nell’accogliente sala dedicata, ci si immergerà nella degustazione guidata di 4 Formaggi Irpini in abbinamento ai Vini della Tenuta. Approfondiranno i temi trattati i Maestri Assaggiatori ONAF (Organizzazione Nazionale assaggiatori di Formaggio).

Ecco gli abbinamenti: Primo sale di Milk Coopabbinato a Bianco di Bellona, Irpinia Coda di Volpe DOC 2022; Caciocavallo semi-stagionato di D&D abbinato a Brancato, Selezione di Fiano di Avellino DOCG 2015; Carmasciano stagionato di Forgione abbinato a La Loggia del Cavaliere, Taurasi Riserva DOCG 2008; Blu di Pecora di Carmasciando abbinato a Chicco d’Oro, Passito Campania IGT 2020.

Una passeggiata tra i vigneti e gli oliveti secolari consentirà di apprezzare i colori e i profumi della natura nel mese di marzo, beneficiando della vista di un paesaggio incantevole. Per chi lo desidera, su prenotazione, a pranzo l’esperienza continuerà con il menu a base di Formaggi Irpini presso il ristorante La Veduta.

I vini protagonisti degli abbinamenti a tavola saranno: “Vigna Santa Vara” Irpinia Falanghina DOC 2021, “Grancare” Fiano di Avellino Riserva DOCG 2022, “La Loggia del Cavaliere” Taurasi Riserva DOCG 2015 e “Cerri Merry” Vino aromatizzato. Sono previsti menù per bambini e per particolari esigenze alimentari. Durante il pranzo, i bambini sono invitati a partecipare ad un laboratorio educativo e ad una degustazione alla cieca di marmellate, per avvicinarli ad un percorso sensitivo e degustativo. Il ristorante dispone anche di un’area giochi all’aperto.

Per raggiungere la Tenuta l’itinerario consigliato è percorrere l’autostrada A16 Napoli-Bari, uscire al casello autostradale Benevento-Castel del Lago, proseguire in direzione Taurasi (13 km) e poi per Luogosano (3 km). Info e Prenotazioni: Tel: 082773766; Cell. WhatsApp: 3493172480; e-mail: ufficio@tenutacavalierpepe.it,www.tenutacavalierpepe.it