Vini, Paestum Wine Fest vince il Premio Primula d’Oro

Consegnati venerdì 7 luglio, presso la “Fornace” di Agropoli (SA) i premi Primula d’Oro. Paestum Wine Fest, la manifestazione enologica del Sud Italia che dal 23 al 25 marzo 2024 a Capaccio Paestum (SA) giungerà alla sua dodicesima edizione, ottiene quest’anno il premio Primula d’Oro per la categoria eventi.

“Realtà dinamica e coinvolgente impegnata nel valorizzare il sistema vitivinicolo attraverso ampi spazi di relazione e di business per l’esaltazione delle qualità sensoriali ed emozionali del vino. Un gruppo giovane in forte crescita che si auspica di valicare i confini territoriali di appartenenza per l’internazionalizzazione della propria manifestazione”. Questa la motivazione attribuita al Paestum Wine Fest per il premio Primula d’Oro.

Creato dal portale InfoCilento e patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il contest Primula d’Oro, oggi alla sua nona edizione, ha permesso a oltre 13mila votanti di scegliere, i personaggi e le aziende che si sono distinte nell’ambito della cultura, dello sport, del giornalismo, dell’imprenditoria, dell’associazionismo, degli eventi e dell’enogastronomia, nel corso del 2022.

“È un grande onore – spiega Angelo Zarra, fondatore dell’evento e portavoce dell’ampia squadra – essere insigniti di questo riconoscimento che valorizza ulteriormente il percorso intrapreso dal Paestum Wine Fest che si impegna per la promozione del vino, lo sviluppo del business e l’internazionalizzazione. Essere considerati tra i migliori eventi nel Cilento ci riempie di orgoglio. Primula d’Oro è un premio per un intero territorio che può dare e può crescere tanto”.