BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Milleduecento top-buyer, numero in crescita del 20% sull’edizione 2023 e del 70% rispetto a 2 anni fa. Questo l’obiettivo che Vinitaly, insieme a Ice-Agenzia, si è posto per la sua 56ª edizione, in programma a Veronafiere dal 14 al 17 aprile prossimi. Se n’è parlato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Bruxelles.

xf4/sat/gtr