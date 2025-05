“VInnovate”, da bioeconomia a stampa 3D: sfida per Università, Pmi e centri di ricerca

È ufficialmente aperto il bando VInnovate Call 2025, promosso dalla Vanguard Initiative, un’importante rete europea di regioni impegnate nella promozione dell’innovazione industriale attraverso la cooperazione interregionale. L’iniziativa si rivolge a imprese, università e centri di ricerca interessati a sviluppare progetti condivisi in ambito industriale avanzato, con l’obiettivo di rafforzare la competitività europea su scala globale.

Il bando mira a finanziare progetti che abbiano un impatto concreto su almeno una delle tre grandi sfide della trasformazione industriale: la transizione verso un’industria più intelligente, grazie all’adozione di tecnologie digitali e avanzate; un’industria più sostenibile, attenta all’efficienza energetica e alla neutralità climatica; un’industria più autonoma, in grado di ridurre la dipendenza dell’Europa da innovazioni provenienti da altri continenti.

Le proposte progettuali devono inserirsi in almeno uno degli otto ambiti tematici su cui la Vanguard Initiative concentra il proprio lavoro collaborativo (i cosiddetti “VI Pilots”): Bioeconomia, Manifattura efficiente e sostenibile, Stampa 3D per produzione avanzata,Tecnologie per ambienti energetici estremi, Nanotecnologie applicate a nuovi prodotti, Intelligenza artificiale, Salute intelligente e medicina personalizzata, Idrogeno (H2)

Il bando è aperto a PMI, grandi aziende, università e centri di ricerca provenienti dalle regioni europee aderenti all’iniziativa, tra cui anche l’Emilia-Romagna e la Lombardia. Ogni progetto deve essere presentato da un consorzio composto almeno da due soggetti provenienti da due regioni e due Paesi diversi.

Il finanziamento copre costi legati al personale, consulenze, viaggi, attrezzature, materiali e costi indiretti, per progetti con un costo minimo di 100.000 euro e una durata massima di 36 mesi. Scadenza fissata al 15 ottobre 2025.