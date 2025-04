Vino, a Napoli torna VitignoItalia con 200 tra cantine e consorzi

Tornano le giornate del vino a Napoli con VitignoItalia 2025, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, da quasi vent’anni punto di riferimento per cantine, appassionati e operatori del settore. L’edizione 2025 si terrà a Napoli alla Stazione Marittima dall’1 al 13 maggio prossimi e vedrà la partecipazione di oltre 200 tra aziende e Consorzi per un’offerta di oltre 2mila etichette in degustazione.

“Il ritorno di VitignoItalia – ha spiegato il direttore della manifestazione, Maurizio Teti – segna un’importantissima occasione per scoprire i migliori vini italiani in una scena, quella di Napoli, tra le più floride del settore. Quest’edizione sarà ancora più incentrata sulle occasioni di business per continuare ad incentivare i contatti tra produttori e buyers internazionali, da anni presenza immancabile della manifestazione. Proprio in quest’ottica, oltre agli appuntamenti della tre giorni, abbiamo in programma un meeting preliminare in diretta da Londra e Stoccolma, come punto d’incontro tra le cantine e i mercati del Regno Unito e della Scandinavia. Un concreto aiuto alle aziende, tanto più importante in una fase assai delicata per l’intero comparto e che vedrà coinvolta anche UniCredit, partner storica della manifestazione. Così come per la prima volta sarà presente Multicedi, il più grande gruppo della distribuzione del centro Sud Italia”.