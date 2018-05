Vino: a Roma sposa l’arte in una giornata tra contemplazione e gusto

Roma, 7 mag. (Labitalia) – Vino e arte tornano ad ispirare ancora una volta la manifestazione romana ideata e realizzata da Ct Consulting Events e nota a tutti come ‘Vino e arte che passione’. Domenica 20 maggio saranno più di 50 le aziende vinicole italiane selezionate per essere protagoniste della giornata presso il casino dell’Aurora Pallavicini, gioiello del Barocco romano, ubicato sul colle del Quirinale, all’interno del Palazzo Pallavicini Rospigliosi, un tempo sede delle Terme di Costantino.

Un evento che già nelle due precedenti edizioni è stato in grado di sposare la magia del vino allo splendore artistico della suggestiva location in cui si svolgeranno degustazioni di alta qualità ed esclusive visite guidate alla scoperta di collezioni d’arte private.

Formula vincente quella di ‘Vino e arte che passione’, in quanto occasione per i presenti di entrare in contatto diretto con i migliori produttori italiani, apprezzare e degustare etichette uniche accompagnate dalle descrizioni dei sommelier più esperti del paese.

Abbinato a tale esperienza d’eccezione anche il percorso storico-artistico, durante il quale i presenti potranno contemplare alcune opere straordinarie e in perfetto stato di conservazione, come l’affresco de l’’Aurora’ di Guido Reni, i dipinti di Luca Giordano e Annibale Carracci, la facciata impreziosita da lastre di sarcofagi romani del II e III secolo d.C., nonché le sculture antiche della sala centrale, ossia la Minerva, la Diana cacciatrice e la ‘Pastorella’.

“Grandi aspettative per questa terza edizione che, come nelle precedenti, vuole offrire ai presenti una possibilità di crescita culturale e regalare un’esperienza unica e piacevole in cui affinare la propria conoscenza enologica e scoprire i segreti delle cantine più importanti e storiche d’Italia che presenteranno le loro migliori produzioni”, dichiara Antonio Pocchiari, il co-owner della società CT Consulting Events.

Tra le aziende partecipanti: Antinori (Toscana), Argiolas (Sardegna), Baglio Di Pianetto (Sicilia), Barone Di Serramarrocco (Sicilia), Bastianich (Friuli Venezia Giulia), Borgo Conventi (Friuli), Bossi Fedrigotti (Trentino), Cantine Biondelli (Lombardia), Castello Del Terriccio (Toscana), Famiglia Cotarella (Lazio), Frescobaldi (Toscana), Il Pollenza (Marche), La Valentina (Abruzzo), La Scolca (Piemonte), Le Mortelle (Toscana), Letrari (Trentino), Mazzei (Toscana), Masi (Veneto), Murgo (Sicilia), Nonino (Friuli Venezia Giulia), Paolo e Noemia d’Amico (Lazio), Perusini (Friuli), Petrolo (Toscana), Rivera (Puglia), Ruffino (Toscana), Serego Alighieri (Veneto), Siddura (Sardegna), Tenuta Fertuna (Toscana), Tenuta Tenaglia (Piemonte) Tiefenbrunner (Alto Adige), Tor Maresca (Puglia), Travaglino (Lombardia), Trento Doc (Trentino), Vignamaggio (Toscana) Villa Sandi (Veneto), Zaccagnini (Abruzzo).