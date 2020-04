Vino: Biondi-Santi, Brunello Montalcino Riserva 2012 edizione speciale

Roma, 21 apr. (Labitalia) – Nel 2020 la storica azienda Biondi-Santi celebra il rilascio del Brunello Riserva 2012, l’ultima Riserva prodotta da Franco Biondi Santi. Quinta generazione di famiglia, a capo dell’azienda dal 1970 al 2013, Franco è stato custode dell’eccellenza di Tenuta Greppo e dello stile Biondi-Santi per oltre quattro decenni. Il Brunello di Montalcino Riserva 2012 è un’espressione fedele della sua ‘mano produttiva: è segnato da una vibrante freschezza, una raffinata struttura e un’austerità giovanile, che con il passare degli anni si evolve e si ingentilisce. Un vino destinato a una lunghissima vita in bottiglia.

Da sempre è un evento eccezionale quando nasce una Riserva alla Tenuta Greppo. Nella storia di Biondi-Santi, dal 1888 fino ad oggi, è successo soltanto 39 volte. Ben 24 di queste 39 Riserve sono state prodotte da Franco e portano la sua firma inconfondibile. “Avevamo previsto il rilascio sul mercato della Riserva 2012 nel 2019, ma abbiamo preferito attendere ancora un anno”, dichiara Giampiero Bertolini, Ceo di Biondi-Santi. “La Riserva Biondi-Santi è rinomata per essere tra i vini più longevi al mondo, tuttavia è per noi fondamentale che già al momento del suo rilascio sia pronta da degustare in tutta la sua eleganza. Come usava dire Franco: ‘la natura riesce a creare cose belle, basta sapere aspettare'”, ricorda.

“Il 2012 esprime con il suo carattere la perfetta chiusura di un capitolo importante della storia di Biondi-Santi, un capitolo che parla della voglia di raggiungere l’eccellenza e dell’importanza di credere nella forza delle proprie idee. Per questo siamo immensamente orgogliosi di dedicare a Franco, al suo impegno e ai successi della sua vita, la Riserva 2012 con una menzione speciale in etichetta. E’ il nostro ringraziamento a lui”, conclude.