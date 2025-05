Vino, fatturato verso i 12 miliardi: chi sono i big del settore

Il comparto vinicolo italiano ha registrato nel 2023 un fatturato complessivo di 11,7 miliardi di euro, secondo l’ultima indagine dell’Area Studi Mediobanca, che ha analizzato i bilanci di 255 aziende, rappresentanti il 94,9 per cento del mercato nazionale.

I leader del mercato

Al vertice della classifica per fatturato si conferma il gruppo cooperativo Cantine Riunite-GIV, con 676,6 milioni di euro (più 0,6 per cento rispetto al 2022), seguito da Argea con 464,2 milioni (più 3,3 per cento) e da Italian Wine Brands (IWB) con 401,9 milioni, in calo del 6,3 per cento. Tra le aziende con ricavi superiori ai 300 milioni di euro spiccano Caviro (385,2 milioni), Marchesi Antinori (261,6 milioni, più 7,4 per cento) e La Marca (251 milioni, più 11 per cento).

Redditività ed export

In termini di redditività, Herita Marzotto Wine Estates si distingue con un margine operativo lordo (Ebit margin) del 17,8 per cento, seguita da Antinori (12 per cento) e Mionetto (9,2 per cento). Per quanto riguarda l’export, alcune aziende registrano percentuali elevate: Fantini Group (96,1 per cento), Ruffino (93,3 per cento), Argea e Pasqua superano il 90 per cento.

Tendenze di mercato

Il vino italiano si conferma primo esportatore mondiale per quantità (21,7 milioni di ettolitri) e secondo per valore (8,1 miliardi di euro), dietro alla Francia. Le bollicine continuano a trainare la crescita, con ricavi attesi in aumento del 4,4 per cento nel 2025 e un incremento dell’export del 6,1 per cento. I vini fermi crescono più lentamente (più 0,9 per cento).

Nonostante una flessione del 2,5 per cento nei volumi venduti nel 2024, l’enoturismo mostra una crescita del 9 per cento, coinvolgendo il 75 per cento delle aziende con visite in cantina.

Focus regionale

Il Veneto si conferma la prima regione per quantità e valore, rappresentando oltre il 20 per cento del totale nazionale e guidando l’export con più del 35 per cento. Seguono Puglia, Piemonte e Toscana, quest’ultima con una quota di valore doppia rispetto al volume prodotto. Le aziende toscane vantano il miglior Ebit margin (16,4 per cento), mentre il miglior ritorno sugli investimenti (ROI) spetta alle aziende abruzzesi (7 per cento).