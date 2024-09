Vino, il Consorzio Sannio presenta le “fascette Igt Benevento”

Martedì 10 settembre alle 19 al Museo Arcos di Benevento, il Sannio Consorzio Tutela Vini ha organizzato un incontro per presentare il nuovo sistema di tracciabilità dei vini a Indicazione geografica tipica “Benevento”. Il Consorzio è infatti il primo in Italia ad adottare il nuovo contrassegno di Stato progettato dall’Istituto Poligrafico e Zecca di Stato e Agroqualità quale organismo di controllo. Si tratta di una iniziativa storica per il mondo del vino italiano, dato che finora le fascette di Stato sono state riservate alle Docg e alle Doc. Ora, nell’ambito di una sempre più sofisticata tecnologia anti contraffazione, che prevede i nuovi contrassegni dotati di un QRCode, i consumatori avranno l’accesso diretto con una semplice scansione dallo smartphone al passaporto digitale di prodotto, con tutte le informazioni di filiera della singola bottiglia, suggerimenti e curiosità anche sugli abbinamenti consigliati per valorizzarla al massimo. La fascetta, inoltre, è dotata anche di un sofisticato sistema di codifica che ne consente l’identificazione e la tracciabilità lungo tutti i passaggi della filiera e vanta una grafica che richiama i colori e gli elementi distintivi del prodotto con sistemi di sicurezza assimilabili a quelli impiegati per la stampa di banconote. All’incontro, dopo i saluti di benvenuto di Libero Rillo (presidente Sannio Consorzio), Nino Lombardi (presidente Provincia di Benevento) e Raffaele Del Vecchio (Ad Sannio Europa), interverranno Oreste Gerini (Dg ICQRF del Masaf), Salvatore Schiavone (direttore ICQRF Campania e Molise), Francesco Soro (Ad Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), Enrico De Micheli (Ad Agroqualità SpA – Organismo di Controllo Benevento IGT), Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi (presidente Federdoc), Giuseppe Marotta (prorettore Università degli Studi del Sannio), Girolamo Pettrone (commissario CCIAA Irpinia Sannio), Gennarino Masiello (vicepresidente Coldiretti), Carmine Fusco (presidente Cia Benevento), Antonio Casazza (presidente Confagricoltura Benevento), Alfonso Ciervo (presidente Agrocepi Benevento) e Nicola Matarazzo (Consulente di direzione Sannio Consorzio). L’incontro sarà moderato da Pasquale Carlo.