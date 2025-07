Vino, Meloni: è un’eccellenza italiana, Governo lo difende in Ue

Roma, 3 lug. (askanews) – “Voi rappresentate l’eccellenza italiana nel mondo e costituite il cuore pulsante di una filiera strategica per la nostra nazione. Il 2024 è stato un nuovo anno da record per l’esportazione del vino italiano con un valore di oltre 8 miliardi di euro pari a oltre il 10% dell’export agroalimentare nazionale”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio all’assemblea generale dell’Unione italiana vini.

“Quello che ci rende orgogliosi – aggiunge – è soprattutto la straordinaria varietà e qualità dei nostri vini testimoniata da 528 certificazioni DOP e IGP che confermano il primato dell’Italia nel panorama internazionale. Si tratta di prodotti unici in grado di raccontare la ricchezza dei nostri territori e della nostra cultura millenaria. Questo straordinario patrimonio si trova oggi ad affrontare nuove sfide in un mercato globale che è in continua evoluzione. Questo governo è al vostro fianco per rafforzare la filiera e renderla sempre più in grado di innovarsi senza perdere la propria identità e la propria tradizione”.

“Ci siamo battuti insieme a livello europeo – sottolinea – per difendere il vino dai tentativi di omologazione, dai sistemi di informazione fuorvianti e dalle etichette allarmistiche per il consumatore. Il nostro impegno prosegue per affermare il modello agricolo italiano e per garantire il necessario supporto dei fondi europei partecipando da protagonisti ai negoziati sul nuovo pacchetto vino e ai lavori per la futura politica agricola comune”.