Vino, nel mondo crescono le ricerche sul web di prodotti italiani

La passione mondiale per il vino italiano è intramontabile e corre anche sul web: una conferma arriva, infatti, dalle ricerche online dove, nel 2025, secondo i Google Trends analizzati da WineNews, la query “Italian Wine” nel mondo ha registrato il più 20 per cento di click. Dai grandi e classici rossi ai bianchi freschi e leggeri, dalle versatili ed allegre bollicine ai rosati con la loro cerchia di eno-appassionati, in uno scenario complesso nei mercati e nei consumi, la crescita dell’interesse per le etichette made in Italy, evidentemente, va oltre la bottiglia, e riguarda anche il fatto che il vino italiano è anche e soprattutto convivialità, il compagno più fedele della tavola (con la Cucina Italiana riconosciuta Patrimonio Unesco a fine 2025, quando si è registrato un picco di ricerche online nelle query che riguardano il cibo e il vino italiano), il medium che racconta al mondo i territori, per i legami che ha con la loro storia, la loro cultura, la loro natura e le loro comunità, ed esperienza, che si traduce in enoturismo.

I nuovi wine lovers

E, in un mondo che si sposta sempre più online, tutto questo avviene, specie tra i wine lovers più giovani, anche nell’immaginario digitale, con web e social network che sono, ormai e sempre più spesso, la fonte del primo approccio e dell’informazione sul complesso mondo del vino. Guardando più nel dettaglio i Google Trends (aggiornati al 22 gennaio 2026, ndr), nel 2025 i vini rossi italiani segnano un più 4 per cento nelle query online, segno che, a fronte di consumi che in questo momento prediligono altre tipologie, le denominazioni rossiste restano, comunque, le prime che gli appassionati cercano quando si parla di Italia del vino.

Si fanno strada i bianchi

Ma anche il crescente interesse per i vini bianchi made in Italy, sinonimo di freschezza, leggerezza e versatilità, sia negli abbinamenti che nelle occasioni di consumo, trova conferma nelle ricerche sul web nel 2025, mettendo a segno un più 6 per cento di click. Ma al web si chiede anche quale sia il ”miglior vino italiano”, con un più 30 per cento di ricerche online nel 2025, mentre tra le query più di tendenza spicca quella del ”vino italiano più caro”, che è legata anche ad una curiosità: questo interesse si è intrecciato con il mondo dei videogiochi di ruolo, e, in particolare, con la risoluzione della missione ”In Vino Veritas” in ”Kingdom Come Deliverance 2” uscito proprio nel 2025, e che racconta come anche film, serie Tv e persino videogames possono essere un mezzo ”alternativo” per incuriosire le persone.