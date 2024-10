Vino, un viaggio “andata e ritorno” sulla Via Appia

Domenica 6 ottobre alle ore 13 si terrà il secondo appuntamento di un nuovo ciclo di degustazioni firmato Villa Matilde Avallone, la maison vitivinicola campana la cui sede è nell’Alto Casertano, a Cellole. La Locanda del Falerno di Villa Matilde Avallone ospiterà – in un viaggio fatto di gusto e tradizione – un pranzo che prende il nome di «Via Appia, andata e ritorno», la seconda di una serie di degustazioni che celebrano la Campania Felix. Nuovamente protagonista – come avvenuto nel primo appuntamento dello scorso 22 settembre – sarà la Via Appia – recentemente iscritta tra i Patrimoni italiani dell’UNESCO. La prima e più importante delle grandi strade costruite dai Romani venne realizzata verso la fine del IV secolo aC per garantire una comunicazione rapida e diretta tra Roma e Capua. I vini di Villa Matilde Avallone accompagneranno un menù firmato dallo chef Alfonso De Luca: ogni weekend sarà targato Villa Matilde Avallone e la consueta cura per il dettaglio sarà il tratto caratterizzante dell’annoverata azienda campana.