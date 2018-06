“Vino, viaggio, vite”: evento sostenibile al Museo di Pietrarsa

Martedì 19 giugno, gli imprenditori del mondo del vino a raccolta al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per un evento sostenibile certificato secondo lo standard internazionale ISO 20121 del sito museale della Fondazione Fs. Il museo ha scelto la sostenibilità per ridare un futuro a un luogo storico del passato. Lo ha fatto con un percorso che l’ha portato anche a ottenere la certificazione ISO 14064 e la ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi. L’evento, organizzato con la collaborazione di Federturismo e Arb, sarà un momento di confronto tra realtà provenienti da tutta Italia che racconteranno, nell’anno del cibo italiano, il loro impegno nel campo della sostenibilita’ e la loro visione sul futuro del settore. “Rispettosi del percorso di sostenibilità intrapreso dal Museo”, la Fondazione Fs accogliera’ gli ospiti alla stazione di Napoli Centrale dove, alle 10.45, un treno storico partirà alla volta di Pietrarsa.