Vinòforum 2024, successo per la serata di premiazioni, grandi assaggi e abbinamenti al Circo Massimo

Si apre il sipario del palcoscenico Vinòforum 2024 al Circo Massimo. E’ ufficialmente partita la nuova edizione della manifestazione che rende Roma, Capitale del Vino e Cibo, con un’ouverture in grande stile a partire dal taglio del nastro con la presenza di Sabrina Alfonsi – delegata del Sindaco e Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti; Alessandro Onorato – Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Giancarlo Righini – Assessore Regione Lazio al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità̀ Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste dei principali attori del territorio e Massimiliano Raffa – Commissario Straordinario ARSIAL, Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio.

La prima serata di Vinòforum è stata anche il teatro che ha ospitato l’attesissima finale del tour nazionale de La Città della Pizza. Il più grande concorso italiano dedicato alla regina degli impasti che, per oltre quattro mesi, ha accompagnato gli appassionati di tutta la Penisola alla scoperta dei volti più talentuosi della pizza, si è concluso con un gran finale dalle grandi emozioni. Nella serata di lunedì 17 giugno i 12 pizzaioli finalisti, selezionati nelle 6 tappe del Tour nazionale in giro per l’Italia, hanno messo in scena uno spettacolo culinario che ha affascinato gli occhi e il palato del pubblico capitolino, nel suggestivo scenario del Circo Massimo.

Durante la serata ogni maestro pizzaiolo ha presentato il proprio cavallo di battaglia, davanti al team di giurati, più che mai di alto livello, guidati da Luciano Pignataro e Luciana Squadrilli insieme a Paolo Marchi (Giornalista) e Yuri Grandone (Autore televisivo). Un percorso che ha raccontato tutte le espressioni e i sapori identitari da nord a sud della Penisola, con protagonisti i diversi stili e interpretazioni dei pizzaioli, in particolare quella di Francesco Pellegrino, pizzaiolo creativo e innovativo di Altamura, che con la sua pizza “Sinergia” ha conquistato il primo gradino del podio: ingredienti di eccellenza quali Fior di latte, Taleggio di Capra, Blue di Capra, Chips Di Pecorino di Moliterno IGP, Albicocche marinate con zucchero di canna e basilico, Basilico cristallizzato, Olio Guglielmi Puglia IGP Coratina. Il vincitore ha ricevuto un premio del valore di 4.000,00 euro in prodotti messi a disposizione dai partner che hanno accompagnato l’intero Tour Nazionale: Molino Casillo, Gioiella Latticini, Cirio Alta Cucina, Birra Peroni Nastro Azzurro, Acqua Orsini, Forni Valoriani, Fondazione EvooSchool, Goeldlin, AVPN.

“Un inizio davvero esaltante – sottolinea Emiliano De Venuti ideatore e organizzatore di Vinòforum e La Città della Pizza – già dal primo momento che abbiamo varcato l’arena del Circo Massimo al fianco delle istituzioni della Regione Lazio e di Roma Capitale, che con grande interesse e fiducia ci hanno sostenuto già dagli albori del nostro percorso e che hanno dato forma al nostro sogno: rendere Roma uno dei più importanti italiani del settore enologico e gastronomico. La prima serata di Vinòforum ha celebrato tanti talenti del nostro settore a partire dal vincitore de La Città della Pizza, un epilogo in grande stile, tanto per la bravura dei pizzaioli in gara, che hanno confermato il grande livello di quest’anno, quanto per il grande interesse del pubblico capitolino che ha popolato l’incantevole sfondo Circo Massimo. Siamo stati veramente orgogliosi di premiare il Miglior Sommelier del Lazio, sottolineando l’importanza della comunicazione anche nel settore enologico”.

Un altro momento clou dell’esordio di Vinòforum è stata sicuramente la proclamazione del Miglior Sommelier di Ais Lazio. E’ Umberto Trombelli a conquistare il prestigioso titolo: nella vita Delegato di AIS Latina e Consigliere Regionale AIS Lazio e parallelamente, Ingegnere Aerospaziale e Project Manager, Umberto Trombelli fa del suo legame con il vino non solo un percorso professionale ricco di passione, ma un vero e proprio legame simbiotico che lo ha portato al conseguimento di questo grande risultato.

Ma la prima serata di Vinòforum ha dato il via anche ai classici appuntamenti che accompagneranno tutto il corso della manifestazione. Dalle esclusive The Night Dinner firmate in collaborazione con La Molisana, alle numerose cene dedicate alla cucina romana dei Temporary Restaurant, dalle imperdibili Wine Top Tasting in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier alle pizze d’autore delle Pizza Dinner Gala, firmate da Molino Casillo. Grandi degustazioni nella Casa del Barolo: Il Re dei Vini e il Vino dei Re” è protagonista di un calendario di esclusive top tasting vis à vis con i produttori, organizzate dalla Strada del Barolo e dei grandi vini di Langa e dedicate a tutti gli appassionati per approfondire le espressioni della grande denominazione piemontese e dei vini del prezioso territorio delle Langhe.

Al via alle interviste nella Digital Room, lo spazio online interattivo dedicato agli incontri vis à vis con i maestri pizzaioli più talentuosi di tutta la Penisola e numerosi ospiti tra le più importanti firme del settore enologico e gastronomico per scoprire le storie di passione e maestria di chi ogni giorno produce, crea, vende, distribuisce. Spazio anche a “Gocce di Eccellenza”, le cene show cooking promosse da Acqua Orsini, Main Partner della manifestazione che vedranno la partecipazione di rinomati chef e bartender realizzare un percorso culinario accompagnato dalle linee Acqua Orsini Black&Platinum e Orsini Soda Premium Soft Drinks. Tutti gli incontri in programma su: https://www.lospaziodelgusto. it/gocce-di-eccellenza-acqua- orsini/

A Vinòforum non manca l’attenzione all’Olio Evo di qualità con le degustazioni e i corsi di abbinamento cibo-olio organizzate da EvooSchool, che porteranno gli appassionati alla scoperta dei sentori caratteristici, delle cultivar e dei territori olivicoli più apprezzati dello Stivale, per un percorso sensoriale tra le migliori etichette che rendono l’Oro Verde d’Italia un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Grandi degustazioni anche all’interno del Club Amici del Toscano per mettere in luce l’incontro tra il re dei sigari e prestigiose etichette, dalle bollicine al marsala, il mondo della birra e dei distillati, dalla grappa al rum e il brandy. Non mancheranno inoltre particolari abbinamenti con le produzioni tipiche regionali, dai salumi ai grandi formaggi, passando per i prodotti ittici fino alla pasticceria, per un percorso unico e affascinante in ogni serata.