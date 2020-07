Abiti e accessori vintage e superchic nei locali del Museo del Tessile e dell’Abbigliamento Elena Aldobrandini, a piazzetta Mondragone 18.

Da giovedì 2 luglio, con orario continuato fino alle 19, sarà possibile ammirare ed acquistare a prezzi stracciati creazioni haute couture, borse, scarpe e cappelli firmati da griffe internazionali come Chanel, Yves Saint Laurent e Ferré e dall’eccellenza sartoriale partenopea come Alessio Visone, Roberta Bacarelli e Mario Arzano. Tutti i capi sono stati sanificati nel rispetto delle normative anti-covid-19.

Vintage Collection Sale è il nome dell’iniziativa organizzata da Donatella Dentice d’Accadia, presidente della onlus Progetto Pallonetto, per raccogliere fondi destinati ad aiutare ragazzi e bambini in difficoltà, ospitati da strutture di accoglienza e case famiglia.

La manifestazione si prolungherà fino al 15 luglio. Gli orari sono dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17 tutti i giorni. Soltanto sabato i locali resteranno aperti dalle 9 alle 13. La domenica il Museo, sede del Polo della Moda Femminile della Regione Campania, resterà chiuso.