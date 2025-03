“Viola”, conquista i territori d’Oltralpe l’App italiana contro le violenze di genere

E’ arrivata anche in Francia l’app italiana che protegge le donne in strada 24 ore su 24, anche quando viaggiano da sole all’estero. Creata nel 2022, Viola, questo il nome dell’app e dell’omonima start-up contro le violenze di genere, vuole contribuire ad una società più sicura e più libera, appoggiandosi su tecnologia e innovazione. Tutto ha inizio nel marzo 2021, dopo il rapimento, lo stupro e l’omicidio di Sarah Everard, nel sud di Londra. Segnata da questa tragedia, Laura De Dilectis, psicologa italiana nonché fondatrice dell’associazione DonneXStrada, si dice che è tempo di creare uno spazio sicuro per le donne. Nasce così l’idea dell’app, Viola, un servizio di videochiamata privata gratuita, tramite Instagram, che accompagna chiunque abbia paura in strada, ma anche una rete di “spazi sicuri” in città, un esempio di come poter rendere più sicure le strade creando luoghi dove il personale è formato anche sulla violenza di genere. Lanciata da 6 mesi anche in Francia, l’app ha già superato i 60.000 download sul territorio d’Oltralpe e accelera il suo sviluppo con un nuovo finanziamento di 428.000 euro. L’espansione europea di Viola viene sostenuta, in particolare, dal programma Beauty Tech Atelier di L’Oréal Groupe, con il contributo di HEC Paris e Station F, il più grande incubatore europeo di start-up ad alto contenuto tecnologico, nel centro di Parigi. I nuovi finanziamenti contribuiranno, tra l’altro, a rafforzare la presenza di Viola in Italia. I dati Istat sulla percezione della sicurezza di sera dicono che il 36,6% delle donne non esce da sola per paura (contro l’8,5% degli uomini) e il 35,3% quando lo fa non si sente sicura (19,3% degli uomini). La videochiamata si può richiedere 24 ore su 24 attraverso l’app, in Italia o all’estero. Rispondono volontarie formate. Nel caso dovesse verificarsi un’aggressione durante la chiamata vengono allertati i soccorsi e il video può valere come testimonianza. Si sta poi espandendo la rete di punti viola – bar, pub ristoranti o edicole – locali con personale formato anche per prevenire la violenza. Ad oggi sono 700 in Italia, pubblicati su una mappa nei canali DonneXStrada.