Viola Mahrenbach da giugno nuovo Cfo di Bmw Italia

MILANO (ITALPRESS) – A partire dal 1° giugno 2023, Viola Mahrenbach sarà il nuovo CFO di Bmw Italia. Prenderà il posto di Stefan Hofer che, a partire dalla stessa data, assumerà l’incarico di CFO per la regione Central and Southeastern Europe di Bmw. Viola, laureata in Economia, ha maturato una vasta esperienza in consulenza strategica, revisione contabile e consulenza fiscale. In BMW dal 2016, ha ricoperto diversi ruoli all’interno dell’azienda e attualmente è Responsabile del reparto Assets Accounting, Investment Management, Cost Accounting di Bmw. Prima di entrare nel Gruppo ha ricoperto varie posizioni nell’area Finance nei settori del lusso e dell’automotive.

“A Stefan Hofer – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di Bmw Italia – formuliamo i nostri più sentiti ringraziamenti per la grande professionalità e la preziosa collaborazione dimostrate negli ultimi quattro anni e per avere contribuito a consolidare il successo della nostra azienda nel Paese. A Stefan formuliamo un grosso in bocca al lupo per le nuove sfide professionali all’interno del Gruppo. Contestualmente diamo il benvenuto nel team di Bmw Italia a Viola Mahrenbach”.

