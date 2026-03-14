Violenza domestica, un’app scova le vittime leggendo le cartelle cliniche elettroniche 

Molti casi di violenza domestica non vengono riconosciuti, rendendo ardui interventi tempestivi. I ricercatori hanno utilizzato i dati ospedalieri di diversi anni relativi a quasi 850 donne vittime di violenza e 5.200 pazienti di controllo non vittime di violenza, abbinate per età e caratteristiche demografiche. Poiché la raccolta di dati clinici rilevanti varia a seconda del contesto sanitario, il team ha progettato due modelli di intelligenza artificiale distinti: uno addestrato su dati strutturati dei pazienti e un altro addestrato su dati provenienti da cartelle cliniche, inclusi i referti radiologici. Inoltre, hanno sviluppato un modello multimodale che combina dati strutturati e non strutturati. Il modello di fusione multimodale ha dato i risultati migliori, raggiungendo un’accuratezza dell’88%. È risultato in grado di rilevare il rischio di violenza domestica in media oltre tre anni prima che le pazienti si rivolgano ai centri di intervento per la violenza domestica in ambito ospedaliero. I ricercatori sottolineano che l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale potrebbe aiutare gli operatori sanitari ad avviare tempestivamente conversazioni con le pazienti sulla violenza domestica e a indirizzarli verso risorse di supporto appropriate. L’obiettivo non è mai quello di forzare la donna a rivelare la violenza subita, ma di aiutare i medici a comunicare con le pazienti in modo solidale per aiutarle se decidessero di chiedere aiuto.

Sviluppata unaper capire chi è potenzialmentesulla base delle informazioni contenute nelle(tipicamente in quelle di donne con partner violenti ricorrono spessosubiti in più occasioni e mai denunciati). È il risultato di uno studio pubblicato sue condotto presso il: secondo i ricercatori questo strumento potrebbe rilevare la violenza da parte del partner fino a quattro anni prima che la vittima decida di rivolgersi a un centro di aiuto per la violenza domestica.