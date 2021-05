Violenza donne: Lamorgese, ‘con Bonetti e Cartabia allo studio altri interventi normativi’

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Stiamo studiando con Bonetti e Cartabia ulteriori interventi normativi per vedere cosa in più si può fare per dare più sicurezza alle donne. Oggi si verifica che lo stalker persevera in comportamenti delittuosi anche eccessivamente pervasivi”. Lo ha detto la ministra degli Interni Luciana Lamorgese intervenendo all’incontro ‘Il ruolo dell’Università nel contrasto alla violenza di genere’, organizzato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, in collaborazione con la Rete Un.i.re ed ha ricordato: “la denuncia è fondamentale”.