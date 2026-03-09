Violenza donne, Mattarella: leggi non bastano serve educazione

Roma, 9 mar. (askanews) – Per interrompere la violenza di genere non bastano le leggi serve educare al rispetto. Ne è convinto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ne ha parlato oggi al Quirinale nel corso della celebrazione per la giornata internazionale della donna.

“E’ paradossale doversi occupare sovente di violenza di genere. Eppure, purtroppo, è necessario. L’impegno di civiltà di consegnarla al passato – ha ammonito il capo dello Stato – non richiede soltanto il rafforzamento delle norme di legge e gli strumenti di tutela, ma richiede soprattutto di depurare gli animi da una mentalità distorta, che si alimenta di pregiudizi atavici e di ignoranza colpevole. Educare al rispetto in famiglia anzitutto, a scuola, negli ambienti di lavoro, è la risposta più efficace per costruire una società in cui nessuna donna possa aver paura o possa esser lasciata da sola”.