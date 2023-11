Violenza donne, Meloni: siamo libere, lo Stato c’è

Roma, 25 nov. (askanews) – “Siamo libere, e nessuno può toglierci quella libertà, nessuno può pensare che siamo nel loro possesso. Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, voglio dire alle donne italiane che non sono sole, e che quando hanno paura 1522 è il numero da chiamare, in qualsiasi momento, per avere aiuto immediato”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rilanciando il video dell’accensione, ieri sera, sulla facciata di Palazzo Chigi del messaggio: “Non sei sola, chiama il 1522”.

“Perché – aggiunge – le leggi ci sono, le Istituzioni ci sono, compatte, per prevenire e combattere l’abominio della violenza contro le donne, dello stalking, del femminicidio. Grazie ai ministri e agli sportivi che ieri ci hanno aiutato a ribadire questo concetto. Dall’inizio del nostro mandato abbiamo svolto un’importante azione che riguarda gli strumenti di prevenzione e sicurezza. E non ci fermeremo”.