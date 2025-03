Violenza donne, Nordio: vittima diventa protagonista nel processo

“Per pm scatta obbligo di ascoltarla direttamente”

Milano, 7 mar. (askanews) – “La figura della vittima è posta in condizione di intervenire efficacemente perchè diventa un protagonista della dialettica processuale”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, illustrando in conferenza stanza le principali misure contenute del ddl contro la violenza sulle donne approvato dal Cdm.Il testo, ha spiegato il Guardasigilli, introduce infatti “l’obbligo da parte del pm di ascoltare direttamente la vittima di reati da codice rosso senza delegare la polizia giudiziaria”. Una misura che “responsabilizza la magistratura verso una forma di aggressione alla donna che merita l’intervento diretto dell’autorità inquirente”.Nel provvedimento, ha precisato poi Nordio, è inoltre previsto “l’obbligo di sentire la vittima anche quando l’imputato chiede un patteggiamento: il giudice deve mettere in condizione la vittima di esprimere un suo parere che non è un parere vincolante ma è un parere che gli impone una particolare motivazione nel momento in cui dovesse disattenderlo”. E anche in caso di scarcerazione o di attenuazione delle misure cautelari “è necessario ascoltare le vittime”.