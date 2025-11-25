Violenza donne, Schlein: ho chiamato Meloni e detto di far rispettare accordi

Roma, 25 nov. (askanews) – La segretaria del Pd Elly Schlein ha chiamato Giorgia Meloni per chiederle di “far rispettare gli accordi” presi sulla pdl approvata all’unanimità alla Camera dopo un accordo tra le due leader, che ha stabilito che in ambito sessuale senza consenso “libero e attuale” è stupro. Lo ha riferito la stessa segretaria parlando con i giornalisti alla Camera. A chi gli chiedeva cosa avesse risposto la premier Schlein allontanandosi ha risposto: “Questo dovete chiederlo a lei”.