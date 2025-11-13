Violenza donne, Schlein posta foto con Meloni: svolta fondamentale

Roma, 13 nov. (askanews) – “Senza consenso è sempre violenza. Solo sì è sì! In commissione giustizia alla Camera abbiamo approvato all’unanimità una norma importantissima che per la prima volta introduce il principio del libero consenso: finalmente si chiarisce che solo sì è sì, finalmente si chiarisce che ogni atto sessuale senza il consenso è stupro. Una svolta culturale fondamentale nel contrasto alla violenza di genere. È un passo avanti richiesto anche dalla convenzione di Istanbul e abbiamo dimostrato che su questo tema fondamentale si può andare trovare un terreno comune tra maggioranza e opposizione per far fare passi in avanti al Paese”. Così la segretaria del Pd Elly Schlien, sui social, dove posta la foto di un articolo sull’accordo Fdi e Pd sull’emendamento alla Pdl sul consenso che viene definito “libero e attuale” che la ritrae mentre stringe la mano della premier Giorgia Meloni.