Violenza donne, Tajani: con aggiustamenti ma la legge va approvata

Roma, 1 dic. (askanews) – “Con qualche aggiustamento da fare, migliorativo ma la legge” sulla violenza contro le donne “va assolutamente approvata”. Lo ha detto il vicepresidente del consiglio Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, ospite di Mattino 5 su Canale 5.

“Siamo assolutamente favorevoli. Bisogna comunque sempre proteggere le donne, farlo in maniera corretta ma la linea – ha ribadito il leader azzurro – è quella: protezione assoluta delle donne. Troppi femminicidi, troppa violenza, abbiamo visto anche la cronaca milanese di ieri, cosa è successo. Basta stupri, basta violenza”.

A giudizio di Tajani “è anche una questione culturale oltre che penale: bisogna cominciare a far capire che le donne vanno rispettate. Dobbiamo cominciare dai bambini a spiegare che la sorella dev’essere rispettata, che la mamma dev’essere rispettata e non c’è differenza tra uomo e donna, nessuno è superiore all’altro. Siamo tutte persone, ognuna ha gli stessi diritti, gli stessi doveri”. Quanto alle riserve della Lega, “che la legge debba essere corretta in alcune parti va bene, però andiamo avanti senza esitazione, questo sì. Non è questione di una settimana in più o in meno che cambia le cose, perché deve essere inserita, la nuova legge, in un contesto più ampio. Anche nella scuola, anche nelle famiglie, è una questione di mentalità”, ha ribadito il vicepremier.