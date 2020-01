Violenza negli ospedali, De Luca: Aspettiamo ancora il presidio di Ps al San Bosco

“Stiamo ancora aspettando l’istituzione del presidio di polizia al San Giovanni Bosco, da noi richiesto da oltre un anno, visto che com’è noto la pubblica sicurezza non è competenza della Regione Campania. Oggi in Italia lo sport preferito dalla politica politicante è parlare, parlare, parlare. Dalla mattina alla notte. Noi invece dalla mattina alla notte lavoriamo per risolvere i problemi reali delle persone”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore campano torna sull’installazione della prima telecamera a bordo di un’ambulanza del 118, presentata ieri all’Ospedale del Mare: “L’avevamo detto, l’abbiamo fatto – scrive – con l’installazione sulle ambulanze delle telecamere di videosorveglianza interna ed esterna e dei sistemi di geolocalizzazione e di allarme che si può lanciare alle forze dell’ordine semplicemente spingendo un pulsante, garantiamo maggiori condizioni di sicurezza e di tranquillità ai tanti operatori medico-sanitari che svolgono un lavoro prezioso, con estremo impegno e professionalità”.