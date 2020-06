Violenza su donne: Savarino (Db), ‘ok ddl in Sicilia segnale importante’

Palermo, 17 giu. (Adnkronos) – “La tutela della donna richiede un lavoro di squadra che metta in rete sia gli assessorati alla Famiglia, alla Pubblica istruzione e alla Sanità, sia le associazioni, gli avvocati e gli ordini di polizia. Purtroppo le donne che subiscono violenza sono ancora troppe, circa il 31 per cento, e il 50 per cento dei femminicidi avvengono per mano dei partner”. Lo dice Giusi Savarino, parlamentare di DiventeràBellissima all’Assemblea regionale siciliana, dopo il via libera di Sala d’Ercole al ddl contro la violenza di genere.