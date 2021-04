Violenza sulle donne, case di accoglienza: nuovo bando del Comune di Napoli

“Siamo davvero soddisfatti di essere riusciti ad erogare il servizio di accoglienza a donne vittime di violenza fino alla pubblicazione del nuovo bando e riuscire a proseguire il servizio senza interruzioni. Quando l’erogazione dei fondi e’ come quello per le case di accoglienza si ha la possibilità di fare una programmazione e riuscire, in questo modo, ad assicurare il servizio senza interruzioni. Per i CAV, invece, tutto questo non avviene, i fondi assegnati non sono tali da consentirci una programmazione e garantire l’erogazione di un servizio cosi’ importante senza interruzioni. Riflettere su questi aspetti sarebbe davvero importante e necessario”. Cosi’ l’assessora alle Pari opportunita’ del Comune di Napoli, Francesca Menna, nell’annunciare la pubblicazione dell’avviso per la costituzione di un elenco di enti prestatori di servizi residenziali per donne vittime di violenza – Case di accoglienza per donne maltrattate – per il periodo 01/06/2021-31/12/2022. Il bando si chiudera’ il 5 Maggio. Lunedi’ 26, invece, si riunirà la commissione per valutare le domande pervenute alla manifestazione d’interesse per l’assegnazione del CAV.