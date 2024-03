Violenze su disabili: indagati 8 operatori sociosanitari a Imperia

Le telecamere rivelano i maltrattamenti ai pazienti della struttura

Genova, 25 mar. (askanews) – Otto operatori di una struttura sociosanitaria per disabili di Imperia sono indagati per violenze e maltrattamenti nei confronti di alcuni ospiti dell’istituto.La caduta di un giovane disabile ha fatto emergere una serie diviolenze commesse nei confronti di diversi ricoverati, vittime di spintonamenti, tirate di capelli, schiaffi e colpi sulla testa da parte di chi avrebbe dovuto occuparsi di loro, come si vede nelle immagini delle telecamere di sorveglianza datate luglio 2023 e diffuse dalla polizia.L’accusa per gli otto indagati è di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di persone disabili e ricoverate all’interno di una struttura sociosanitaria.